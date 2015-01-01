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वोटों का गणित:सातों सीट पर 17176 वोटर्स ने दबाया है नोटा का बटन

चरपोखरी3 घंटे पहले
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  • अगिआंव में सर्वाधिक 3787 दबाया गया नोटा

विधानसभा चुनाव 2020 में भोजपुर जिले के 7 विधानसभा सीट में में ईवीएम से कराई गई मतदान में नोटा बटन का इस्तेमाल 17176 लोगों ने किया। जिसमें अगिआंव विधानसभा में 3787 मतदाताओं ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया जो 2.69 प्रतिशत रहा,आरा विधानसभा में 2811 मतदाताओं ने नोटा बटन का प्रयोग किया जो 1.76 प्रतिशत रहा, तरारी विधानसभा में 2550 मतदाताओं ने नोटा बटन का इस्तेमाल किया जो 1.5 प्रतिशत रहा, बड़हरा विधानसभा में 2784 लोगों ने नोटा बटन दबाया जो 1.69 प्रतिशत था।

संदेश विधानसभा में 3449 लोगों ने नोटा बटन दबाया जो 2.23 प्रतिशत रहा ‌,शाहपुर विधानसभा में 978 मतदाताओं ने नोटा बटन दबाया जो 0.62 प्रतिशत था और जगदीशपुर विधानसभा में 817 लोगों ने अपने मत के लिए नोटा बटन का उपयोग किया जो 0.49 प्रतिशत रहा।

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