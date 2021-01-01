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सम्मान समारोह:कृषि मंत्री ने कहा- मुझे गर्व है मैं चौगाई से हूं, यहां के लोगों ने स्वतंत्रता सेनानियों की तस्वीर संजो रखी

चौगाईंएक घंटा पहले
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  • चौगाई में कृषि मंत्री काे चांदी का मुकुट देकर किया गया अभिनंदन, उमड़े ग्रामीण

सूबे के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह बुधवार की दोपहर 1:00 बजे के आसपास चौगाई पहुंचे। खेल मैदान के आपस में बने पंडाल में उनके सम्मान समारोह का कार्यक्रम किया गया। यहां पर ग्रामीणों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए उन वीरों का तस्वीर रखी थी। जिन्होंने देश की आजादी में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था।

इस तस्वीर को देखकर के कृषि मंत्री भावुक हो गए। सबसे पहले कृषि मंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिए चौगाई गांव के ग्रामीणों के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का संचालन मशहूर उद्घोषक जय प्रकाश जिद्दी और विजय सिंह ने किया।
अध्यक्षता किसान नेता रणजीत सिंह राणा ने की। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे थे। मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह को चौगाई के ग्रामीण मितेंद्र बहादुर सिंह उर्फ मिस्टर जी ने चांदी का मुकुट पहना स्वागत किया। इसके बाद बारी-बारी से वक्ताओं ने अपनी बात रखी।
गांव आना सार्थक हो गया: अमरेन्द्र प्रताप

वहीं कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज सबसे अधिक खुशी हमें इस बात की है कि यहां के लोगों के द्वारा उन स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र संजो कर रखा है। यह देखकर हमें अपने आप पर गर्व महसूस हुआ कि मै उस गांव का वासी हूं जिस ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। यहां के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हरेंद्र प्रताप सिंह बद्री सिंह, सीताराम सिंह, डब्लू सिंह व बड़कू सिंह आदि की मंत्री ने जमकर तारीफ की।

उन्होंने कहा कि इन लोगों की बदौलत ही आज हमारे गांव के 12 स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले लोगों की तस्वीर लग पाई। इन स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र को देखकर मेरा मन भाव विभोर हो गया। आज हमको लगा कि मंत्री बन के पहली बार अपने गांव आना सार्थक हो गया। कार्यक्रम लगभग 3 घंटे तक चलता रहा।

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