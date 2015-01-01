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मारपीट:निरीक्षण को गए बीईओ से शिक्षकों ने की हाथापाई

चेनारी4 घंटे पहले
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चेनारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉ राय प्रदीप कुमार को जान से मारने की धमकी और उनके साथ मारपीट करने का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दर्ज आवेदन में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है दिनांक 17:12 2020 को समय 12:35 बजे प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय मथुरा चेनारी में निरीक्षण हेतु गया था।

उक्त विद्यालय में 2 शिक्षक पदस्थापित हैं। जिनका नाम प्रेम शंकर सिंह प्रधान शिक्षक एवं कमलेंद्र कुमार सिंह पंचायत शिक्षक हैं। निरीक्षण के दौरान प्रेमशंकर सिंह उपस्थित थे तथा श्री कमलेंद्र कुमार सिंह पंचायत शिक्षक दिनांक 14-12-2020 से 17-12-2020 तक अनुपस्थित पंजी में अनुपस्थित पाए गए और ना ही उनका कोई छुट्टी का आवेदन विद्यालय में मौजूद था। प्रधान शिक्षक प्रेम शंकर सिंह के द्वारा कमलेंद्र कुमार सिंह के बारे में पूछने पर कारण बताने में असमर्थ पाए गए।

उसकी बात कमलेंद्र कुमार सिंह की अनुपस्थिति विवरणी काटने के कारण उनके प्रधान शिक्षक प्रेम शंकर सिंह द्वारा मोबाइल पर सूचना देकर बुलाया गया। निरीक्षण कर लौटने के क्रम में रास्ते में कमलेंद्र कुमार सिंह प्रेम शंकर सिंह व पंकज कुमार ने रास्ते में रोककर मेरे ऊपर हमला किया व हाथापाई के साथ साथ गाली गलौज की गई।

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