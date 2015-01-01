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कोरोना:चेरियाबरियारपुर में 224 की जांच में एक पॉजिटिव

चेरियाबरियारपुरएक घंटा पहले
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पीएचसी समेत प्रखंड क्षेत्र में शनिवार को कुल 224 लोगों के कोरोना संक्रमण की जांच की गई। इन सभी लोगों में से एक व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पीएचसी प्रभारी डॉ पृथ्वीराज ने बताया कि सभी लोगों की यह जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट द्वारा की गई। पीएचसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया जा रहा है। क्षेत्र के संक्रमितों की होम आइसोलेशन में स्थानीय प्रशासन द्वारा निगरानी की जा रही है। पीएचसी प्रभारी नें ठंड के मौसम में कोरोना को लेकर विशेष एहतियात बरतने की सलाह दी है।

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