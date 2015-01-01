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कोरोनावायरस:चेरियाबरियारपुर में 205 लोगों की कोरोना जांच में सभी निगेटिव

चेरियाबरियारपुर3 घंटे पहले
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पीएचसी समेत प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को कुल 205 लोगों के कोरोना संक्रमण की जांच की गई। इन सभी लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। इस बारे में जानकारी देते हुए पीएचसी प्रभारी डॉ पृथ्वीराज ने बताया कि सभी लोगों की यह जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट द्वारा की गई। पीएचसी के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना जांच के लिए कैंप लगाया जा रहा है।

क्षेत्र के एक मात्र संक्रमित की होम आइसोलेशन में स्थानीय प्रशासन के द्वारा निगरानी की जा रही है। पीएचसी प्रभारी ने ठंड के मौसम में कोरोना को लेकर विशेष ऐहतियात बरतने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि प्रखंड क्षेत्र में लगातार संक्रमण की जांच की जा रही है।
विधानसभा चुनाव कार्य से लौटे सभी कर्मियों का कराया जाएगा कोविड-19 जांच
विधानसभा चुनाव कार्य से लौटे सभी कर्मियों का कोविड -19 जांच कराया जाएगा। इस संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक - सह - मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी बेगूसराय ने पत्र जारी कर निर्देश दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना द्वारा वीसी में निर्देश दिया गया है कि बिहार विधानसभा 2020 के चुनाव कार्य से लौटे सभी कर्मियों का कोविड - 19 जांच कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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