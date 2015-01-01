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किसानों को परेशानी:औने-पौने दाम पर धान बेचने को विवश किसान, बिचौलिये काट रहे हैं चांदी

चेरियाबरियारपुर3 घंटे पहले
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अनुकूल मौसम के कारण क्षेत्र में धान की अच्छी फसल होने से किसानों को अपने खेतों से अच्छी उपज मिली है। बावजूद इसके उन्हें इस खेती से बहुत अधिक लाभ होने की आशा नहीं है। विदित हो कि प्रखंड क्षेत्र के खेती लायक जमीन में से अधिकांश खेत बटाईदारों अथवा इन्हें ठेका पर लेकर खेती करने वाले लोगों द्वारा जोते जाते हैं।

इसके एवज में ये छोटे किसान जमीन मालिकों को सालाना निर्धारित अनाज या फिर राशि देते हैं। इस समय ऐसे किसानों के सामने अपनी उपज को बेचने को लेकर बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है क्योंकि इस समय उनकी उपज के अच्छे मूल्य उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। सरकारी स्तर पर अभी धान की खरीद अभी शुरु नहीं हुई है। चुनावी वर्ष होने की वजह से इसमें अभी और भी देर होने की आशंका है।
धान खरीद में अब भी दाे महीने का लग सकता है समय
किसानों का मानना है कि सरकारी स्तर पर धान खरीद शुरु होने में अभी दो महीने और लग सकते हैं। ऐसे में किसानों के सामने धान के भंडारण को लेकर बड़ी समस्या है। बड़े किसान तो किसी तरह अपनी उपज को दो -तीन महीने के लिए भंडारित कर सकते हैं लेकिन छोटे किसान इस स्थिति में नहीं हैं लिहाजा अपनी उपज को तत्काल बेचना उनकी मजबूरी है।

ऐसी हालत में उन्हें धान का मुनासिब मूल्य मिलना कठिन है। किसानों ने बताया कि स्थानीय बिचौलिये अभी धान की अच्छी किस्म के लिए 11 से 12 सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीददारी कर रहे हैं। जानकार किसानों का मानना है कि ऐसे धान के लिए सरकारी मूल्य 19 सौ रुपए प्रति क्विंटल के आसपास होने की उम्मीद है।

क्षेत्र के किसानों का कहना है कि हम सरकारी खरीद की आशा में कब तक रुक सकते हैं सो अपनी धान बेचने को विवश हैं। उधर बिचौलिये औने पौने दाम में उनकी उपज खरीद कर इसे ज्यादा दाम पर किसानों के ही नाम से सरकारी एजेन्सी को बेच कर चांदी काट लेते हैं।

इधर किसानों ने बताया कि कई बार इसकी शिकायत प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से की गई है, लेकिन कभी किसी का ध्यान हमलोगों की परेशानी की ओर नहीं जाता है। जिससे की हमलोगों के लिए कभी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और न ही कभी हमारे किसी समस्या का समाधान भी नहीं किया जाता है। इससे इलाके के किसानों में आक्रोश व्याप्त है।

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