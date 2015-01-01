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कोरोना अपडेट:सारण में मिले 18 पॉजिटिव अबतक 5740 संक्रमित

छपरा3 घंटे पहले
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कोरोना पॉजिटिव नौ मरीज गुरुवार को पाए गये। कोरोना संक्रमण की रोकथाम तथा बचाव के लिए जिले में 4800 व्यक्तियों की जांच कराई गई, जिसमें 18 पॉजिटिव मरीज मिले। इसके पहले बुधवार को नौ, मंगलवार को 16 पॉजिटिव मिले थे। जबकि रविवार को 26 पॉजिटिव मिले थे। सोमवार को मात्र एक मरीज मिला था। जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5740 हो गई है। जिले में अब तक 429385 व्यक्तियों की जांच कराई जा चुकी है। कोरोना से 24 से अधिक लोगों की मौत जिले में हो चुकी है। एक दिन पहले तक चुनाव को लेकर चिकित्साकर्मियों की प्रतिनियुक्ति किए जाने के कारण पिछले एक सप्ताह से जांच की गति में कमी आयी थी।

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