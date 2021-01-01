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छापेमारी:नयागांव के पास हरियाणा में बनी 4339 लीटर शराब जब्त, चकमा दे भागा धंधेबाज

छपराएक घंटा पहले
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  • शिकारपुर से ट्रक जब्त, तस्करों को खोज रही पुलिस

सोनपुर पुलिस ने मंगलवार की देर रात शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ा है। इस दौरान पुलिस ने यहां के शिकारपुर से विदेशी शराब लदा एक डीसीएम ट्रक को बरामद किया। हालांकि, मौका पाकर शराब कारोबारी तथा चालक भागने में कामयाब रहा। बुधवार को इस बात की जानकारी देते हुए सोनपुर थाना अध्यक्ष अकील अहमद ने बताया कि इस छापेमारी अभियान में कांस्टेबल निधि कुमारी बबन कुमार आदि शामिल थे। डीसीएम ट्रक पर लदा हरियाणा मेड इंपीरियल ब्लू ब्रांड के 4239 लीटर शराब को जब्त किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि थाना क्षेत्र में शराब कारोबारियों के ऊपर यह छापेमारी अभियान अनवरत चलता रहेगा। वहीं इस छापेमारी से शराब कारोबारियों में हड़कंप मच गया।

सारण में पांच जुआरी व 10 शराब धंधेबाज गिरफ्तार

विशेष छापेमारी अभियान के दौरान पांच जुआरी तथा 10 शराब कारोबारियों समेत 24 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। जुआरियों के पास से 2885 रुपए मिले हैं। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बताया कि जिले के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया गया था। इस अभियान के दौरान पांच जुआरियों को पकड़ा गया है।

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