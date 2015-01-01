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निकासी:महिला के खाता से 95 हजार की निकासी

छपराएक घंटा पहले
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अमनौर थाना क्षेत्र की एक महिला का एसबीआई मढ़ौरा के खाता से 95 हजार रुपये की अवैध निकासी का एक मामला सामने आया है। मामले में खाता धारी मणी सिरिसिया निवासी राजीव कुमार सिंह की पत्नी मधु देवी ने मढ़ौरा थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कराया है। प्राथमिकी में कहा है कि उसका एसबीआई मढ़ौरा में खाता है । इससे वह गूगल पे चलाती है बीते महीने उसके खाते से 5-5 हजार करके तीन बार में पंद्रह हजार और बाद में फिर 5,5 हजार करके दो बार रुपये निकासी का मोबाइल पर मैसेज आया । उसके बाद दस हजार फिर बीस बीस हजार का तीन बार निकासी कर लिया गया । महिला ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर रुपए वापसी कराने की गुहार लगाई है।

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