पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

हादसा:भेल्दी में करंट लगने से व्यक्ति की गई जान

छपरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

भेल्दी के मलाही गांव में गुरुवार की सुबह पेड़ से दातुन तोड़ने गए एक व्यक्ति की मौत करंट लगने से हो गई। मृतक मलाही गांव निवासी सुरेंद्र नाथ राय था। सुरेंद्र नाथ राय घर के पास ही बांस के पेड़ से दातुन तोड़ने गए थे। जहां पहले से ही उस पेड़ पर खुले बिजली के तार का संपर्क होकर विद्युत प्रभावित हो रहा था। व्यक्ति जैसे ही स्पर्श किया की करंट ने अपने चपेट में ले लिया। लोग कुछ समझ पाते तब तक वह गिर गया था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबुजुर्ग ने फोन पर कहा- खाना तक नसीब नहीं, खुदकुशी कर रहा हूं; ASI ने 14 दिन घर खाना पहुंचाया - ओरिजिनल - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें