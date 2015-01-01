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विवाद:विवाद में मारपीट कर व्यक्ति को किया जख्मी

छपरा3 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के हसनपुरा में आपसी-विवाद को लेकर हुई मारपीट में फिरोज अंसारी जख्मी हो गया। जख्मी हसनपुरा निवासी फीरोज अंसारी ने थाने में एक प्राथमिकी दर्ज करायी है। इसमें गाई टोला निवासी सुग्रीव राय सहित 25- 30 अज्ञात को आरोपित किया है। प्राथमिकी में कहा है कि सभी उसके दरवाजे पर आएं और उसकी पेड़ से डाली काटने लगे। जब वह मना किया तो सभी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की और पूरे परिवार को धमकाया।

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