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1108 परीक्षार्थी अनुपस्थित:इंटरमीडिएट की परीक्षा में एक छात्र निष्कासित

छपराएक घंटा पहले
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जिले में तीसरे दिन केमेस्ट्री की परीक्षा में शहर के सीसीएस स्कूल से एक छात्र को नकल करते एसडीओ ने पकड़ लिया। जिसे निष्कासित कर दिया गया। वहीं जिले में दो पालियों की परीक्षा में कुल 1108 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। प्रथम पाली की परीक्षा में छपरा सदर,सोनपुर और मढ़ौरा में कुल 45 हजार 419 परीक्षार्थी शामिल हुए। वहीं दूसरी पाली में तीनों अनुमंडल में 20 हजार 589 परीक्षार्थी शामिल हुए। पहली पाली में 696 और दूसरी पाली में 412 छात्र-छात्राएं गैरहाजिर रहे। नगरा प्रखण्ड के दो केन्द्रों पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट 2021 परीक्षा के तीसरे दिन भी किसी छात्र के निष्कासन के साथ शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न हो गया।

जहां नगरा के बी बी राम उच्च विद्यालय पर तीसरे दिन प्रथम पाली में संचालित हई रसायणशास्त्र की परीक्षा में कुल 700 परीक्षार्थियों को सम्मिलित होना था जिसमें 3 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहा। वहीं द्वितीय पाली में संचालित हो रहे कला संकाय के अंग्रेजी की परीक्षा में कुल 89 परीक्षार्थियों में से 2 अनुपस्थित रहे। उधर राणा प्रताप उच्च सह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर कला में प्रथम पाली में कुल 711 परीक्षार्थियों में से 6 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे जबकि द्वितीय पाली में है 78 परीक्षार्थियों में से सभी उपस्थित रहें। यह जानकारी नगरा परीक्षा केंद्र के दंडाधिकारी विजय कुमार मिश्रा वही राणा प्रताप उच्च विद्यालय रामपुर कला के दंडाधिकारी मेराज आलम ने दी।

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