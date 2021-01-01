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आरोप:बनियापुर में सेविका पद पर गलत चयन का आरोप

छपराएक घंटा पहले
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प्रखंड की सरेया पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका पद पर गलत तरीके से जबरन चयन करने की शिकायत जिलाधिकारी सारण से की गई है। वार्ड 12 की सेविका पद की आवेदिका रीमा देवी ने चयनप्रक्रिया के विरुद्ध दिए गए शिकायत पत्र में जिलाधिकारी को बताया है कि सेविका पद पर चयन प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 1 जून 2019 से 20 जून 2019 तक थी। आवेदिका पूजा कुमारी ने 8 जून 2019 को आवेदन किया था। जबकि आवेदिका पूजा की शादी वार्ड क्षेत्र के ही युवक के साथ 7 जुलाई 2019 को हुई थी। शादी किये बगैर ही आवेदन करना नियम विरुद्ध बताया गया है। इधर, सीडीपीओ रेणु कुमारी ने बताया है कि चयन प्रक्रिया आमसभा में होती है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी की जगह नहीं होती।

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