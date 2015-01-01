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बुकिंग शुरू:दीपावली व छठ पर्व के लिए 10 से चलेगी आनंद विहार ट्रेन, बुकिंग शुरू

छपरा3 घंटे पहले
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  • छपरा-टाटा एक्सप्रेस को छपरा तक ही रखने से बलिया के लोगों में है निराशा

दीपावली व छठ पर्व को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने 10 नवंबर से 22 नवंबर तक 04426 डाउन आनंद विहार टर्मिनस से रक्सौल तक व 04425 अप 11 नवंबर से 23 नवंबर तक रक्सौल से आनंद विहार टर्मिनस तक चलाने का निर्णय लिया है। वहीं 08181अप टाटा-छपरा विशेष गाड़ी को पांच नवंबर से 30 नवंबर तक सिर्फ छपरा तक व 08182 डाउन छपरा-टाटा एक्सप्रेस विशेष गाड़ी को सात नवंबर से दो दिसंबर तक छपरा से टाटा तक चलाने का निर्णय लिया है। यह गाड़ी पूर्व में सुरेमनपुर व बलिया रुकती हुई लखनऊ से होकर फरुखाबाद तक जाती थी। अब छपरा-टाटा एक्सप्रेस को छपरा तक सीमित रखने से इस क्षेत्र के यात्रियों में मायूसी है। जबकि क्षेत्रीय यात्री उत्सर्ग एक्सप्रेस चलाने की मांग विगत दो महीनों से कर रहे है।

इस ट्रेन को चलाने के लिए खुद सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने रेल विभाग के एमडी बीके यादव से बात करने के बाद क्षेत्रवासियों को आश्वासन दे चुके है। इसके बावजूद इस ट्रेन को सिर्फ छपरा तक सीमित रखने से यात्री मायूस हैं। यही नहीं 05049 अप हाबड़ा-गोरखपुर पूर्वांचल एक्सप्रेस व डाउन गोरखपुर-हाबड़ा पूर्वांचल एक्सप्रेस की आरक्षित टिकट सिर्फ 28 नवंबर तक के लिए ही हो रहा है। ऐसे में इस ट्रेन के बंद हो जाने से कोलकाता आने-जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। 04426 डाउन आनंद विहार टर्मिनस से रक्सौल को जाने वाली यह ट्रेन आनंद विहार टर्मिनस से सोमवार व शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन है।

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