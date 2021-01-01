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आवेदन:सेविका चयन में गड़बड़ी को लेकर दिया आवेदन

छपराएक घंटा पहले
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चनचौरा के वार्ड नं 3 में आंगनबाड़ी में सेविका की बहाली में अनियमितता को लेकर कृपा कुमारी पति शशिरंजन राय ने समेकित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, जिला दंडाधिकारी सारण और प्रखंड विकास पदाधिकारी एकमा कार्यालय में आवेदन दिया है। प्रवेशिका प्रभा सिंह द्वारा मोटी रकम लेकर मेगा सूची में हेरा फेर कर सूची को जिला में भेज दी है। बिना किसी सूचना के ही 31 दिसम्बर 2020 और 28 जनवरी 2021 को आम सभा बुलाई गई थी और सूची में हेराफेरी की गई।

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