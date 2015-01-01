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आस्था:धनतेरस तक खरीदारी के लिए है शुभ योग

छपराएक घंटा पहले
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  • पुष्य, रवि, सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे योग में खरीदारी से घर में होगी सुख-समृद्धि

दीपावली के निकट आते ही लोगों ने ज्वेलरी, वाहन व इलेक्ट्रॉनिक्स सामान समेत अन्य गृह उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी करना शुरू कर दिया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, जो खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए शनिवार से ही मुहूर्त शुरू हो गए हैं। धनतेरस 12 नवंबर को व दीपावली 14 नवंबर को है। खास बात यह है कि इन 14 दिनों में धनतेरस के अबूझ मुहूर्त सहित 7 दिन विभिन्न शुभ योग रहेंगे। इनमें पुष्य, रवि, सर्वार्थ व अमृत सिद्धि जैसे शुभ योग शामिल हैं।

ज्योतिषियों का मत है कि ऐसे विशेष योगों में की गई खरीदी परिवार के लिए सुख-समृद्धिदायी होती है। पंडितों के अनुसार 6 को स्कंध षष्ठी, 8 को अहोई अष्टमी व 11 नवंबर को रंभा एकादशी रहेगी। इन दिवसों में भी खरीदी फलदायी रहेगी। सोने-चांदी की भी लोग खरीदारी कर रहे है। सर्राफा बाजारों में भीड़ जुटने लगी है। हालांकि और बार की तरह इस बार उतना ग्राहक नहीं है। कोरोना काल में इसका आर्थिक प्रभाव पड़ा है।

कई दिन ऐसे हैं, जिनमें एक दिवस में एक साथ दो या इससे अधिक शुभ योग
आचार्य हरेराम शास्त्री का कहना है कि इन सात दिनों में कई दिन ऐसे हैं, जिनमें एक दिवस में एक साथ दो या इससे अधिक शुभ योग हैं। उनके अनुसार एक नवंबर से लेकर छह नवंबर तक भी शुभ मुहूर्त रहा। जिसमें लोगों ने खरीदारी की। उसके आगे भी मुहूर्त शुभ है। लोगों ने पिछले एक नवंबर से ही खरीदारी शुरु कर दी है। बाजारों में धीरे-धीरे भीड़ जुट रहा है। काेरोना काल में बाजार बंद रहने से व्यापारियों की हालात में गिरावट आई है। वहीं अब मार्केट का ऊपर उठने की उम्मीद दिख रही है। शहर के साहेबगंज में सोनार पट्टी और हथुआ मार्केट में भीड़ जुट रहा है।

7 नवंबर : इस दिन रवि योग सुबह 6.47 बजे से 8.12 बजे तक रहेगा। वाहन, भवन-भूखंड खरीदना शुभ रहता है।
8 नवंबर : कुमार योग, अश्लेषा नक्षत्र व अहोई अष्टमी। खाद्यान्न व औषधि आदि की खरीदारी व मांगलिक कार्य करना श्रेष्ठ फलदायी रहेगा।
12 नवंबर : धनतेरस-अबूझ मुहूर्त दिवस, प्रदोष व हस्त नक्षत्र योग रहेगा। इस दिन वाहन, भूमि, भवन, आभूषण व वस्त्र आदि की खरीदारी करना मंगलकारी रहेगा। इस दिन आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक धनवंतरी भगवान व औषधियों का पूजन होगा।

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