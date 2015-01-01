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गिरफ्तारी:मांझी में शराब के साथ ऑटो जब्त, दो तस्कर गिरफ्तार

मांझी5 घंटे पहले
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पुलिस ने गुरुवार की सुबह जयप्रभा सेतु के बलिया मोड़ पर वाहन चेकिंग के दौरान शराब के साथ एक ऑटो रिक्शा को जब्त कर लिया। वहीं उसके साथ दो कारोबारियों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ऑटो में बने तहखाना में छुपाकर 70 पीस फ्रूटी और 70 पीस बीयर यूपी से छपरा ले जाया जा रहा था। बलिया मोड़ पर पुलिस को देख कर चालक घबड़ा गया। वहां ड्यूटी पर तैनात तेजतर्रार महिला एसआई अल्का सिन्हा को जब शक हुआ तो ऑटो को रोक कर तलाशी ली। पहले तो कुछ पता नहीं चला लेकिन जब बारीकी से जांच की गई तो तो ऑटो में तहखाना बनाकर छिपाया गया शराब बरामद हो गया।

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