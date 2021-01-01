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कार्रवाई:सारण के 20 चिकित्सा पदाधिकारियों समेत 50 कर्मचारियों के जनवरी के वेतन पर रोक

छपराएक घंटा पहले
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स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन नहीं करना प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों तथा स्थापना लिपिकों को महंगा पड़ गया। इस मामले को सिविल सर्जन डा माधवेश्वर झा ने काफी गंभीरता से लिया है और 20 प्रखंडों के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों तथा स्वास्थ्य विभाग के सभी कार्यालयों के स्थापना लिपिकों के जनवरी के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगाए जाने का आदेश दिया है।सिविल सर्जन ने रविवार को बताया कि जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मियों के सेवा पुस्तिका को एचआरएमएस के तहत ऑनलाइन करने का आदेश 4 दिसंबर को दिया था। साथ ही 28 नवंबर 2020, 3 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020, 18 जनवरी 2021 व 15 दिसंबर 2020 को सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों और स्थापना लिपिको को एचआरएमएस के तहत सभी स्वास्थ्य कर्मियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया था।

सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करने में रुचि नहीं लेने पर की गई कार्रवाई
समीक्षा में पाया गया है कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों तथा स्थापना लिपिकों के द्वारा सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करने में अभी रुचि नहीं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह के अंदर शत शत प्रतिशत कर्मियों की सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया है। साथ ही सेवा पुस्तिका ऑनलाइन होने तक जनवरी माह के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन कार्यालयों के द्वारा सेवा पुस्तिका ऑनलाइन करने का काम एक सप्ताह के अंदर पूरा कर लिया जायेगा, उनके वेतन भुगतान का आदेश दिया जायेगा। एक सप्ताह के अंदर आदेश का अनुपालन नहीं करने वाले कर्मियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इससे संबंधित सूची भी जारी कर दी गई। डॉक्टर साजन कुमार एकमा, डॉ रोशन कुमार दिघवारा आदि सूची में शामिल हैं।

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