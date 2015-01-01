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छात्र की मौत:ओवरटेक करने के दौरान बाइक ट्रक से टकरायी, छात्र की मौत

छपराएक घंटा पहले
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  • बिना हेलमेट व पुलिस नंबर प्लेट लगी बाइक से पटना जा रहा था युवक

सोनपुर के गोविंदचक में ओवरटेकिंग के दौरान ट्रक के ठोकर से पटना जा रहे एक बीबीएम के छात्र की मौत हो गयी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हेलमेट न लगाने की वजह से उसे हेड इंज्युरी हुई। जिस कारण उसकी मौत हुई। बाइक के नंबर प्लेट पर पुलिस का लोगो बना हुआ था। जानकारी के अनुसार पश्चिम दिशा से उक्त बाइक सवार आ रहा था कि इसी दौरान गोविंदचक के समीप एक ट्रक की चपेट में आ जाने से घटना गयी। वहां लोगों ने एक निजी अस्पताल में पहुंचाया जहां डॉक्टरों में उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद चालक ट्रक छोड़ कर भाग गया। इस घटना के बाद थोड़ी देर के लिए नेशनल हाइवे 19 जाम हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने उक्त ट्रक तथा बाइक को जब्त कर लिया।

उधर, उक्त मृतक लगभग 20 वर्षीय युवक की पहचान नहीं होने से अनिश्चय की स्थिति बनी रही। घटना के बाद सोशल मीडिया से मृत छात्र की फ़ोटो हादसे की खबर प्रसारित होने के बाद इसकी पहचान गई। जिसके बाद परिजन थाने पर पहुंच गए। थानाध्यक्ष अकील अहमद ने बताया कि मृतक की पहचान भेल्दी थाना के तलवार गांव के अमित कुमार पांडेय के लगभग 20 वर्षीय पुत्र रवि कुमार पांडेय के रूप में हुई है। शव को पोस्टमार्टम में भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है। मृतक रवि पटना अगमकुआं के थानाध्यक्ष अभिजीत कुमार का भतीजा है और पटना में रहकर बीबीएम कर रहा था। घर से पटना जाने के क्रम में उसकी मौत हुई।

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