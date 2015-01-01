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अमनौर सीट जीतने से रूडी की बची प्रतिष्ठा:सारण व महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में दो-दो सीटें ही बीजेपी ने झटकी

छपरा5 घंटे पहले
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सारण एवं महाराजगंज लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी ने दो-दो सीटें ही झटक सकी। सारण का एक सीट तो बचते -बचते ही बचा। सबसे ज्यादा चर्चा सारण लोकसभा के अंतर्गत पड़ने वाले अमनौर सीट की हो रही है।यहां से पार्टी प्रत्याशी कृष्ण कुमार उर्फ मंटू ने अपनी जीत तो तय की ही साथ ही सांसद रूढ़ी की भी लाज बचा ली।निर्वतमान विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा के टिकट कटने के बाद सांसद राजीव.प्रताप रूढ़ी कटु आलोचना के शिकार हो रहे थे। सोशल मीडिया से लेकर चौक-चौराहे तक इसकी चर्चा हो रही थी।एक जाति विशेष के निशाने पर वे आ गए थे।मतगणना के दौरान मंटू दो राउंड में पिछड़ने के बाद लगातार बढ़त बनाए रखे। वहां चोकर बाबा खासा असरकारक नहीं दिखे। वोटों के दो पक्षों में ध्रुवीकरण के कारण वे कहीं नहीं दिखे। वहीं छपरा सीट पर सांसद रूढ़ी अंतिम दो दिनों में हवा का रूख ही बदल दिया।हालांकि 25 वें राउंड तक पिछड़ने के बाद बीजेपी उम्मीदवार डा.सीएन गुप्ता आगे हो गए।

बनियापुर सीट आखिरी क्षणों में वीआईपी को देने का बीजेपी को रहेगा मलाल
महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बनियापुर विधानसभा सीट को आखिरी क्षणों में वीआईपी को देने का मलाल बीजेपी को रहेगा।बीजेपी नेता तारकेश्वर सिंह के टिकट कटने के बाद वे आनन-फानन में लोजपा का टिकट झटक लिया।इसका उन्हें फायदा भी मिला।लगातार बीसवें राउंड तक तारकेश्वर सिंह राजद के केदारनाथ सिंह का पीछा किए हुए थे।बीजेपी के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि बीजेपी से अगर तारकेश्वर सिंह को टिकट मिलता तो एक और सीट एनडीए की झोली में आ जाता।

माना जा रहा है कि 2015 के चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार तारकेश्वर का खेल निर्दलीय वीरेंद्र ओझा ने खराब किया था।इस विधानसभा चुनाव में एनडीए उम्मीदवार वीरेंद्र ओझा का बना- बनाया खेल लोजपा के तारकेश्वर सिंह ने बिगाड़ दिया।एक तरह से हिसाब चुकता करने के लिए भी यह चुनाव लड़ा गया। दूसरी सीट जनक सिंह ने आसानी से जीत ली।मतों का बिखराव दोनों गठबंधनों की ओर से खूब हुआ।इसका फायदा जनक सिंह को मिला।महाराजगंज के दूसरी जीती हुई सीट गोरेयाकोठी है। जहां देवेशकांत सिंह भी आसानी से जीत दर्ज की।

शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 10 हजार 378 मतदाता थे
इस चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या 10 हजार 378 थी। जिसमें 86 सौ 79 मतदाताओं ने लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की थी। महिला मतदाताओं ने भी बढ़-चढ़कर मतदान में भागीदारी निभाई हैं। सबसे अधिक सारण के 28 सौ सात मतदाताओं ने मतदान में भाग लिया था। वही सबसे कम बेतिया में 10 सौ 32 मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। वही सीवान में19 सौ 97, मोतिहारी में 16 सौ 40,गोपालगंज में 12 सौ तीन मतदाता चुनाव का हिस्सा बनें थे। केदार पांडेय चुनाव जीत जाते है तो चौथी बार सदन मे पहुंचेंगे जबकि चंद्रमा सिंह चुनाव जीते हैं तो दूसरी बार माननीय बनेंगे।

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