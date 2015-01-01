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मारपीट:भाई-बहन को मारपीट कर किया जख्मी

छपरा2 दिन पहले
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थाना क्षेत्र के सेंदवारी में आपसी विवाद को लेकर एक युवक और युवती को जख्मी कर दिया। घटना में जख्मी युवक विकास कुमार राय ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में नितेश राय , रंजीत राय, मुन्ना राय, फुलेश्वर राय, सर्वानंद राय,फुलेश्वर राय, फुलहरी देवी, सलेहरि देवी को आरोपित किया है। प्राथमिकी में कहा है कि वह अपने घर पर बैठा था तभी सभी आरोपी उसके दरवाजे पर आ कर गाली-गलौज करने लगे।

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