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बिजली:बिना कनेक्शन लिए जला रहे थे बिजली

छपराएक घंटा पहले
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भेल्दी थाने में अमनौर जेई अमित कुमार मौर्य ने विद्युत चोरी के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आमनौर थाने के पकड़ीडीह गांव निवासी मनोज सिंह पर आरोप लगाया है कि छपरा रेवा एनएच-722 पर सोनहो भाथा के पास बिहार लाइन होटल फैमिली रेस्टोरेंट चलता है। जिसमें बिना अनुमति बिजली का सप्लाई किया जा रहा था। इनके विरुद्ध 25 हजार 7 सौ की राजस्व की क्षति होने का आरोप लगाया है।

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