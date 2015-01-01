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केस दर्ज:आचार संहिता उल्लंघन करने पर बीजेपी प्रत्याशी पर केस दर्ज

छपरा3 घंटे पहले
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मतदान की तिथि के दिन अमनौर विधानसभा में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का एक मामला दर्ज किया गया है। अमनौर थाना के पुअनी घनश्याम यादव के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में कहा गया है कि अमनौर विधानसभा के काशीमपुर में मतदान की तिथि के दिन बीजेपी प्रत्याशी का प्रचार से संबंधित सामग्री बरामद हुआ है। मतदान की तिथि के दिन प्रचार सामग्री का मिलना आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का का मामला है। इस मामले में अमनौर थाना कांड संख्या 391/ 20, में 17 (एफ) के तहत एक मामला दर्ज किया गया है।

घनश्याम यादव ने बताया कि वे सूचना पर जब काशीमपुर पहुंचे तो वहां पहले से पुलिस अधीक्षक पहुंची थी। उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें देखकर बीजेपी अभ्यर्थी कृष्ण कुमार मंटू का आदमी पीला रंग का झोला छोड़ कर भाग गया है। इस मामले में जब झोले को विधिवत जब्त कर जांच की गई तो उसमें 3 थर्मोकोल का बना हुआ डमी वोटिंग मशीन जिस पर अभ्यर्थी का फोटो और चुनाव चिन्ह अंकित था। 10 गेहुआ कलर का कमल छाप युक्त मास्क, बूथ संख्या 78 का वोटर लिस्ट और आठ पेज का मतदाता पर्ची भी बरामद हुआ। मतदान केंद्र के पास इस तरह का प्रचार सामग्री रखकर निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है। इसके आलोक में आरक्षी अधीक्षक के निर्देश पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

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