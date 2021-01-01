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मारपीट:छपरा- सोनपुर रेलखंड पर अपराधियों ने रेल गुमटी का फोन लूटा, गेटमैप से की मारपीट

छपराएक घंटा पहले
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  • नयागांव रेलवे स्टेशन के पास हुई घटना, गांव में भागकर कर्मी ने बचाई जान

पूर्व मध्य रेलवे के छपरा सोनपुर रेलखंड पर नयागांव रेलवे स्टेशन के पास समपार फाटक संख्या 9- सी पर मंगलवार की रात में तीन अज्ञात अपराधियों ने रेलवे का टेलीफोन काट लिया तथा विरोध करने पर गेटमैन की पिटाई की और टेलीफोन लूट कर फरार हो गए। अपराधियों की पिटाई के कारण गेटमैन भाग खड़ा हुआ और बगल के गांव में जाकर उसने अपनी जान बचाई। अपराधियों की संख्या तीन थी और तीनों अपराधी नकाबपोश थे। घटना के बाद गेट मैन ने इसकी सूचना रेलवे कंट्रोल को दी। रेलवे कंट्रोल के द्वारा इस घटना की सूचना स्थानीय पुलिस तथा रेल पुलिस को दे दी।

घटना की सूचना पाकर सोनपुर रेल थाना, नयागांव थाना की पुलिस और सोनपुर रेलवे सुरक्षा बल के जवान मौके पर पहुंचे तथा मामले की जांच की, लेकिन खबर लिखे जाने तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सका है। सोनपुर रेल थाना की पुलिस और नयागांव थाने की पुलिस घटनास्थल को अपने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर बता रही है और प्राथमिकी दर्ज नहीं हो सका है। बताया जाता है कि गेटमैन मिथिलेश कुमार यादव की ड्यूटी मंगलवार को शाम 6:00 बजे से बुधवार की सुबह 6:00 बजे तक के लिए लगी थी। गेटमैन पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कोठीला गांव निवासी विशु यादव के पुत्र मिथिलेश कुमार यादव है।

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