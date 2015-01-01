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आस्था:हर जुबां पर छठ गीत, गायक दे रहे एकजुटता का संदेश

छपरा2 दिन पहले
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  • सुबह से देर शाम तक छठघाटों पर गूंज रहे महापर्व के गीत, सोशल मीडिया पर भी मची है धूम

लोकगायिका देवी का भोजपुरी में छठ गीत काफी लोकप्रिय हो गया है। देवी ने घाटे-घाटे गूंजे लागल छठी माई के गीतिया हो,आ गई छठ के त्योहार हो...गीत गाये है। यह सोशल मीडिया पर काफी धूम मचाया है। गायिका देवी ने बताया कि लोक आस्था का यह महान पर्व है। हर बार मैंने छठी मईया पर गीत गाये है। लोगों का काफी प्यार मिला है। यहां बता दें कि देवी छठ करने के लिए अपने पैतृक घर छपरा भी हर साल आती है। इस बार शूटिंग होने की वजह से आने में परेशानी हो सकती है। देवी का कई गीत देश-दुनिया गुनगुनाती है।

अभिषेक अरुण का छठ वीडियो छठ करीह जरूर ने मचायी धूम
हर साल कई छठ गीत लोगों की ज़ुबान पर चढ़ते हैं , कुछ दिल को छू जाते हैं । उन्हीं में से एक गीत है छपरा के रहने वाले अभिषेक अरुण का। अभिषेक पिछले तीन वर्षों से छठ विषय पर म्यूजिक वीडियो बनाते आ रहे हैं। जिसमें वे अलग-अलग कहानियों के साथ गायकी का भी प्रदर्शन अच्छे तरह से करते हैं। इस बार कोरोना काल के बाद यहां के प्रवासी मज़दूर जब घर वापिस आएं हैं तो उनकी ज़िंदगी कैसी बीती है। छठ जैसे त्योहार में उनके साथ क्या समस्या है और हम कैसे मददद कर सकते हैं।

लोक आस्था का महापर्व छठ हर धर्म और जाति का है पर्व
म्यूजिक डायरेक्टर व संगीतकार इशिता मित्रा की गीत मां दुर्गा की हीट करने के बाद एब बार छठी गीत को लांच करने की तैयारी चल रही है। इशिता ने बताया कि छठ पर्व एक महान पर्व है। आस्था का सबसे महान पर्व माना जाता है। यह हर धर्म और जाति का पर्व है। इसके लिए स्पेशल गाने कंपोज किये जा रहे है। यहां बता दें कि इशिता की मां दुर्गा पर गीत भजन सम्राट अनुप जलोटा के साथ काफी ख्याती पाया था। इसके पहले कोरोना काल में भी कई गाने हिट कर चुके हैं।

रुचि की मधुर आवाज को लोगों ने सराहा
लोकगायिका रुचि रंजन की छठी माई की गीत काफी चर्चा में है। रुचि की मधूर आवाज को काफी लोगों ने पसंद किया है। काफी सराहना की है। मधूर हाल में सोशल मीडिया के माध्यम से देश के चर्चित गीतकार संतोषानंद से लाइव शो में अपनी कला का प्रदर्शन की थी। जिसकी काफी सराहना की गई थी। संतोषानंद ने मधूर आवाज की काफी सराहना किया था। रुचि के इसके पहले भी कई गानों ने काफी प्रसिद्धि पाई है।

प्रिया रानी की छठ गीत की हो रही सराहना
लोकगायिका प्रिया रानी का छठ गीत सोशल मीडिया पर अब तक लाखों लोग देखे और सराहे है। प्रिया रानी ने छठी मईया पूजी कब हम तोहरे चरनिया.....गीत गायी है। जिसे लोगों ने पसंद किया।

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