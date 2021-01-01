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बेल्ट ग्रेडिंग:बेटियां खुद को कमजोर न समझें, खुद को बुलंद करें

छपराएक घंटा पहले
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  • टीवी सीरियल की अभिनेत्री ऋषिका सिंह चंदेल ने कराटे के सफल प्रतिभागियों को दिया प्रमाणपत्र

शहर के साह बनवारी लाल सरोवर कैंपस स्थित रोटरी भवन में बुधवार को इंटरनेशनल क्यूकुशीनकाई कराटे डो यूनियन की सारण जिला इकाई द्वारा बेल्ट ग्रेडिंग में सफल छात्र-छात्राओं को प्रमाण पत्र दिया गया। टीवी सीरियल की मशहूर कलाकार अभिनेत्री ऋषिका सिंह चंदेल ने सफल प्रतिभागी छात्राओं व छात्रों को हौसला अफजाई करते हुए अपनों हाथों से प्रमाण पत्र प्रदान की। मौके पर कहा कि बेटियां अपने को कभी कमजोर न समझ्े। जो लड़कियां अपनी भावनाओं को नहीं समझती हैं वही कमजोर होती हैं।

आत्मरक्षा के लिए आत्मबल का होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही हैं। केवल अब जागरुक होना ही बाकी है। जब तक बेटियां जागरुक नहीं होंगी तब तक अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर सकती हैं। जो लड़की अपनी भावनाओं को समझती है वह कभी कमजोर नहीं होती है। ऋषिका ने कहा कि बेटियां आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग लें और खुद की रक्षा स्वयं करें। संस्था के बिहार प्रमुख सह टेक्निकल डायरेक्टर सेंसई दीपक कुमार की देखरेख में शहर के विभिन्न स्कूलों के करीब 30 से ज्यादा बच्चों ने बेल्ट ग्रेडिंग में हिस्सा लिया था। करीब डेढ़ घंटे तक चले ग्रेडिंग टेस्ट में बच्चों ने किक, पंच, रॉलिंग, क्रॉलिंग, किहॉन,काता एवं कुमिते(फाईट) के साथ ही उनकी शारीरिक व मानसिक मजबूती की जांच विभिन्न स्तर पर की गई थी।

वर्तमान समय में लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण जरूरी

लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के आर्ट का अभ्यास करना चाहिए
वहीं मौके पर रोटरी के वाइस प्रेसिडेंट अमरेन्द्र सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में विशेष रूप से लड़कियों को अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह के आर्ट का अभ्यास करना चाहिए। उन्होंने आयोजन समिति के सदस्यों को इस तरह के आयोजन के लिए बधाई दी।

इन सफल प्रतिभागियों को दिया गया प्रमाण पत्र
लगभग 15 राउंड लगातार अलग-अलग बच्चों के साथ फाईट व कठिन वर्कआउट के बाद कराटे की उच्च डिग्री ब्लैक बेल्ट से 13 वर्षीय विज्ञान सागर श्रीवास्तव को प्रमाण पत्र दिया गया। जबकि शिवसागर श्रीवास्तव एवं संजीत कुमारको ग्रीन से ब्राउन,आकांक्षा पांडेय, आकांक्षा सिंह, प्रशंसा, आदित्य प्रताप,आस्था कुमारी, श्रेया राज, आकृति सिंह,कौशिकी रानी,रिषभ राज,मोहित, अक्षत,शशांक पांडेय, आर्यन सिंह, संजीत कुमार,रिम्मी कुमारी को ग्रीन बेल्ट, असमीत सिंह, रिमझीम कुमारी सिंह को ऑरेंज बेल्ट मिलने पर प्रमाण पत्र दिया गया।

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