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गलत बिल में सुधार करने का किया गया आग्रह:बिजली कंपनी ने राजेंद्र कॉलेज को भेजा 15 लाख का बिल

छपराएक घंटा पहले
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  • प्रधानाध्यापक ने विद्युत अधीक्षक को लिखा पत्र

बिजली विभाग ने राजेन्द्र महाविद्यालय को 15 लाख का बकाया बिजली बिल भेज कर कॉलेज प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इस संबंध में महाविद्यालय प्राचार्य प्रो अशोक कुमार सिन्हा ने विद्युत अधीक्षक अभियंता को पत्र भेज कर त्रुटिपूर्ण विपत्र में सुधार करने की बात कहीं है। उन्होंने कहा है कि विभाग द्वारा कॉलेज पर कमर्शियल बिल के आधार पर विपत्र भेजा गया है जो नियमसंगत नही है। उन्होंने कहा है कि कॉलेज शैक्षणिक स्तर पर सामाजिक कार्य करने वाला संस्था है। ऐसे में कमर्शियल बिल भेजना नियम के विरुद्ध है। विभाग को प्राचार्य द्वारा लिखे पत्र में कहा कहा गया है कि राजेन्द्र कॉलेज परिसर स्थित परीक्षा भवन में जिला प्रशासन द्वारा भी कई मौके पर विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन किया जाता रहा है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व भी महाविद्यालय को वर्ष 2017 में 6 हजार, वर्ष 2019 में 7 लाख तथा अब वर्ष 2021 में 15 लाख 54 हजार 582 रुपये का बिल भेजा गया।

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