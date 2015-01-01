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नामांकन:जेपीविवि में पीजी कोर्स का फर्स्ट लिस्ट जारी, आज से शुरू हो जाएगा नामांकन

छपरा3 घंटे पहले
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  • यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए 22 नवंबर को जारी होगी फर्स्ट लिस्ट

जेपीविवि के कुलपति प्रो.फारूक अली की अध्यक्षता में गुरूवार को एडमिशन सेल की बैठक आयोजित किया गया। बैठक में पीजी फर्स्ट सेमेस्टर सत्र 2018-2020 तथा सत्र 2019-2021 में एडमिशन के लिए चयनित छात्रों की फर्स्ट लिस्ट जारी कर दिया गया। वहीं चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए 6 से 9 नवंबर का समय निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही छात्र हित विवि प्रशासन ने 8 नवंबर को रविवार होने के बावजूद सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक एडमिशन प्रक्रिया को जारी रखने का निर्णय लिया गया।

बैठक में एडमिशन के बाद 10 नवंबर से पीजी का वर्ग संचालन शुरू करने तथा इसी साल से पीजी कोर्स में च्वाईस बेस्ड क्रेडित सिस्टम (सीबीसीएस)को लागू करने का निर्णय लिया गया। उधर बैठक में पीजी के साथ ही यूजी कोर्स सत्र 2020-2023 फर्स्ट ईयर में एडमिशन प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने पर सहमति बनी। बैठक में यूजी कोर्स में एडमिशन के लिए आगामी 22 नवंबर को चयनित छात्रों की फर्स्ट लिस्ट जारी करने तथा 22 से 28 नवंबर तक एडमिशन लेने की घोषणा किया गया।मालूम हो की पूर्व में ही पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के दो सत्र तथा यूजी कोर्स अंतर्गत फर्स्ट ईयर में एडमिशन के लिए विवि स्तर पर छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मंगा लिए गए हैं। वर्तमान में स्क्रूटिनी की प्रक्रिया चल रही थी।

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