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चुनाव:सबसे पहले परसा का ताे आखिरी में आएगा छपरा का रिजल्ट, 34 राउंड तक हाेगी गिनती

छपरा3 घंटे पहले
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  • 14 टेबल पर होगी काउंटिंग, एक राउंड में 20 से 22 मिनट लगेगा, रात तक होगी काउंटिंग

सारण में 10 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए है। जेपी इंजीनियरिंग कॉलेज में स्ट्रांग रुम बनाया गया है। वहां पर सबसे बड़ा छपरा विधानसभा क्षेत्र का स्ट्रांग रूम है। त्रि-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया गया है। पूरा इंजीनियरिंग कॉलेज कैंपस अर्द्धसैनिक बलों के हवाले है। अर्द्धसैनिक बलों के दो टुकड़ियों को इसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा तीन मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया है। पूरे आस-पस के इलाकों में करीब 120 सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। पूरा कैंपस परिसर को सीसीटीवी के कैद में रखा गया है। हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए अधिकारी तैनात है। एएसपी समेत पुलिस पदाधिकारियों को अलग-अलग लेवल में लगे सुरक्षा की जिम्मेदारी है।
परसा विधानसभा का शाम चार बजे तक आएगा चुनाव का परिणाम
प्रशासनिक सूत्रों की माने तो विधानसभा वार 14 टेबल लगाया गया है। एक राउंड की गिनती होने में करीब 20 मिनट लगेगा। परसा विधानसभा क्षेत्र का सबसे पहले रिजल्ट करीब चार बजे तक आ जायेगा। सबसे आखिरी में छपरा विधानसभा क्षेत्र का लगेगा। रात हो सकती है। करीब 34 राउंड तक काउंटिंग हो सकता है।

54 थर्ड जेंडरों में से सिर्फ तीन ने ही किया मतदान
सारण जिले के 10 में से सात विधानसभा क्षेत्रों में मतदान करने के मामले में पुरुषों से महिलाएं आगे रही। जबकि थर्ड जेंडरों ने मतदान के प्रति काफी उदासीनता दिखाई। 54 में से मात्र तीन थर्ड जेंडरों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सोनपुर में एक और गड़खा में दो थर्ड जेडराे ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। जिले में कुल 54. 65% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, जिसमें 29 लाख 39 हजार 909 मतदाताओं में से 16 लाख 6669 मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें 15 लाख 47 हजार 155 पुरुष मतदाताओं में से 7 लाख 96 हज़ार 503 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है, जबकि 13 लाख 93 हजार सात सौ 2 महिला मतदाताओं में से आठ लाख 10 हजार 163 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। महिला मतदाताओं ने एकमा, मांझी, बनियापुर, तरैया, मढौरा, अमनौर, परसा में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है।

महिलाओं ने सबसे ज्यादा वोट डाले
मांझी विधानसभा क्षेत्र में 156819 मतदाताओं ने वोट डाले गए हैं, जिसमें 77242 पुरुष और 79577 महिला, बनियापुर में 167178 मत डाले गए हैं, जिसमें 79790 पुरुष और 87388 महिलाओं ने वोट डाले हैं। इसी तरह तरैया में 165844 मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें 77707 पुरुष तथा 88137 महिलाओं ने मताधिकार का प्रयोग किया है। मढ़ौरा में 150556 वोट पड़े हैं, जिसमें 73053 पुरुष और 77503 महिलाओं ने वोट डाला है। छपरा विधानसभा क्षेत्र में 166646 वोट डाले गए हैं, जिसमें पुरुषों ने 89229 तथा महिलाओं ने 77417 वोट डाले हैं। गड़खा विधानसभा क्षेत्र में 175841 मत पड़े हैं, जिसमें 90268 पुरुष और 50572 महिला मतदाताओं ने वोट डाले हैं।

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