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कोरोना अपडेट:छपरा में पांच कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले

छपराएक घंटा पहले
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कोरोना वायरस के बचाव तथा रोकथाम को लेकर शनिवार को 5245 व्यक्तियों की जांच की गयी, जिसमें 5 लोग पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही जिले में पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5761हो गयी है और अब तक जिले में चार लाख 39 हजार 701 व्यक्तियों की कोरोना जांच करायी गयी है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जिले में अब तक दो दर्जन लोगों की मौत हो चुकी है। चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने के साथ ही जांच की गति तेज हो गयी है। हालांकि मरीजों की संख्या में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है। इस सप्ताह में आज सबसे कम पॉजिटिव पाये गये हैं। अब पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा जा रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव तथा रोक थाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने जिले के सभी चिकित्साकर्मियों की सभी तरह के अवकाश पर 15 नवम्बर तक रोक लगा दी है।

वहीं सोनपुर में विभिन्न जगहों पर कैंप लगा कर हुई कोरोना जांच में एक व्यक्ति पॉजिटिव पाया गया। इसकी जानकारी देते हुए कोरोना के नोडल पदाधिकारी डॉ. अभिषेक कुमार सिन्हा ने बताया कि अनुमंडलीय चिकित्सालय के प्रभारी डॉ. हरिशंकर चौधरी के मार्गदर्शन में सोनपुर रेलवे स्टेशन, अनुमंडलीय अस्पताल परिसर, गंगाजल तथा बरियारचक में मेडिकल टीम द्वारा जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान हुए 229 रैपिड एंटीजन टेस्ट में एक कोरोना संक्रमित रेलकर्मी का पुत्र भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। वहीं अस्पताल प्रबंधक डॉ. मृत्युंजय पांडेय ने बताया कि 276 लोगों की आरटीपीसीआर के तहत सैम्पल कलेक्ट कर जांच कर लिए पटना आईजीआईएमएस भेजा गया है।

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