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कृषि के क्षेत्र में दाे अच्छी खबर:1000 एकड़ में चार कंपनियां करेगी जैविक विधि से खेती

छपराएक घंटा पहले
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जिले में 1000 एकड़ में चार कंपनियों के द्वारा जैविक विधि से उत्पादित वस्तुओं की ऑनलाइन बिक्री का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए किसानों की चार कंपनियों को सरकार के द्वारा अधिकृत संस्था बसोका के द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है। चार कंपनियों को बसोका की ओर से जैविक खेती के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया है। अब इन कंपनियों के द्वारा अपने जैविक उत्पादों को ऑनलाइन बिक्री दुनिया के किसी भी देश में की जा सकेगी।

इसके लिए चारों कंपनियों से जुड़े किसानों की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है और इन कंपनियों से जुड़े किसानों के खेत में लगाए गए फसल समेत उनके बारे में सभी तरह का ब्यौरा अपडेट है, जिसके आधार पर किसान अपने उत्पाद को दुनिया के किसी भी देश में सीधे अपने जैविक उत्पाद बेच सकेंगे। बताते चलें कि सारण जिले के रिविलगंज, मांझी, गरखा, नगरा, दरियापुर प्रखंडों में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत जैविक खेती शुरू कराई गई है।

इसके लिए किसानों के द्वारा सभी प्रखंडों में कंपनी का गठन किया गया है और गठित कंपनियों को पहले वर्ष का जैविक खेती के प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र (प्रथम) उपलब्ध कराया गया है। इन कंपनियों को लगातार तीन वर्षों तक जैविक खेती के प्रमाणीकरण किए जाने के पश्चात उन्हें पूर्ण रूप से जैविक उत्पाद और जैविक खेती करने वाले किसान की श्रेणी में लाया जायेगा। वैसे किसानों को इन कंपनियों में जोड़ा गया है, जिनके द्वारा जैविक खेती को अंगीकार किया गया है और प्रथम वर्ष में जैविक विधि से फल सब्जी अनाज आदि का उत्पादन प्रारंभ किया गया है।

गरमा फसल के बीज के लिए 8259 किसानों ने किया आवेदन
छपरा| सारण जिले में गरमा फसल का बीज के लिए 8259 किसानों ने आवेदन किया है जिनके बीच 10 फरवरी से बीज का वितरण शुरू किया जायेगा। इसको लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला कृषि पदाधिकारी डॉक्टर के के वर्मा ने बताया कि सारण जिले में गरमा फसल 2020 - 21 में अनुदानित दर पर प्रमाणित बीज वितरण की तैयारी कर ली गई है। जिले में 35 क्विंटल गरमा मूंग के बीज वितरण का लक्ष्य रखा गया है। जबकि जिले के सोनपुर, दरियापुर तथा दिघवारा प्रखंड के लिए 9 क्विंटल उड़द के बीज का वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने बताया कि संकर मक्का के 152 क्विंटल बीज वितरित किया जायेगा। किसानों को प्रमाणित बीज की खरीदारी करने पर 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान किया गया है। बीज का वितरण उन्हीं किसानों को किया जायेगा, जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए गए हैं और उनके आवेदन जांच में सही पाए जायेंगे। इसके अलावा मूंग प्रत्यक्षण एवं अंतर्वर्ती फसल प्रत्यक्षण अंतर्गत संकर मक्का एवं मूंग के योजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा। जिले में कुल 743. 840 क्विंटल बीज के लिए आवेदन प्राप्त हुआ है । उन्होंने बताया कि 10 फरवरी से बीज वितरण की व्यवस्था की जा रही है। इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं।

जैविक विधि से तैयार किए गए फल, सब्जी व अन्य उत्पादों की दुनिया के स्तर पर मांग बढ़ी है और अच्छी कीमत भी वैश्विक बाजार में मिल रही है। इससे किसान आत्मनिर्भर हो सकेंगे। अन्य फसलों के उत्पादन के प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलेगा।
डाॅ. केके वर्मा, डीएओ

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