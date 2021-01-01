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तैयारी पूरी:कड़ी सुरक्षा में आज से 80 केंद्रों पर 73049 परीक्षार्थी देंगे इंटर परीक्षा

छपराएक घंटा पहले
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  • चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए, 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक रहेंगे तैनात, केंद्र में जाने से पहले जांच

सोमवार से प्रारंभ हो रही इंटर की परीक्षा हर हाल में शान्ति पूर्ण वातावरण में कदाचारमुक्त सम्पन्न करायी जायेगी। प्रशासन का दावा है कि हर केन्द्र पर सभी परीक्षार्थियों की समुचित जांच के बाद हीं परीक्षा कक्ष में जाने दिया जायेगा। 80 केन्द्रों पर परीक्षा होगी। पहली बार सबसे अधिक परीक्षा केन्द्र बनाए गये है। 2019 में 77 परीक्षा केन्द्र पर 80 हजार और 2020 में 62 परीक्षा केन्द्रों पर 71 हजार परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इस बार कोरोना की वजह से एक बेंच पर दो ही परीक्षार्थी बैठाया जाएगा। जिलाधिकारी डॉ. नीलेश रामचंद्र देवरे ने कहा कि प्रत्येक 25 परीक्षार्थी पर एक वीक्षक दिया गया है। सभी वीक्षक प्रत्येक पाली की परीक्षा में इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि उनके द्वारा सभी परीक्षार्थियों की जांच कर ली गया है।

अब उनके पास कोई आपत्ति जनक सामग्री नहीं है। इसके बाद भी अगर कक्ष में चीट-पूर्जा पायी जाएगी तो सम्बन्धित वीक्षक पर प्राथमिकी दर्ज होगी। जिला में कुल 80 परीक्षा केन्द्र बनाए गये हैं। सदर अनुमंडल में 61 परीक्षा केन्द्र,मढ़ौरा अनुमंडल में नौ एवं सोनपुर अनुमंडल में दस परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। चार मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए है। मॉडल केन्द्रों को गुब्बारा से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। बोर्ड के निर्णय के अनुरूप मॉडल केंद्र बने हैं।

पिछली बार 62 केंद्रों पर 71 हजार परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा, एक बेंच पर दो ही बैठेंगे परीक्षार्थी

ये हैं मॉडल परीक्षा केन्द्र
गर्ल्स स्कूल,एलएनबी और गांधी उच्च विद्यालय,सोनपुर हाई स्कूल को मॉडल परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जहां पर विशेष तैयारी की गई है। वहां पर परीक्षार्थियों को स्वागत किया जायेगा।

परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू
डीएम ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को परीक्षा केन्द्रों के 500 गज की परिधि में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कराने को कहा है। परीक्षा अवधि में परीक्षा केन्द्रों के आस-पास फोटो कॉपियर दुकानों को पूर्णतः बंद कराने को कहा गया है। केन्द्राधीक्षक को जिम्मेदारी दी गयी है कि परीक्षा केन्द्र पर बैठने की व्यवस्था के लिए सिटिंग प्लान बनायेंगे। सिटिंग प्लान के समय यह ध्यान रखा जायेगा कि कोई भी परीक्षार्थी एक-दूसरे का कॉपी न देख सके और एक बेंच पर अधिकतम दो परीक्षार्थी ही बैठाया जाय। परीक्षार्थियों को परीक्षा कक्ष के अंदर मोबाइल, ब्लूटूथ, पेजर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। परीक्षा केन्द्र पर मूलभूत सुविधाएं यथा शौचालय, पेयजल, पर्याप्त लाईटिंग एवं पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था कराने का भी निर्देश दिया गया। अगर अनियमितता करते हुए कोई अभ्यर्थी पकड़ा जायेगा, तो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्रवाई करायी जायेगी।

केन्द्रों पर सशस्त्र बल की तैनाती| जिलाधिकारी ने बताया कि परीक्षा को कदाचारमुक्त, निष्पक्ष, स्वच्छ संचालन एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के लिए आयोग के निर्धारित मानक का पालन किया गया है। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर पुलिस बल,महिला पुलिस बल, स्टैटिक दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सहित गश्ती दल दण्डाधिकारी, जोनल एवं सुपर जोनल दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त छात्राओं के परीक्षा केन्द्र पर महिला पर्यवेक्षिका ,महिला पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी परीक्षा केन्द्रों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने के साथ-साथ परीक्षा केन्द्र की वीडियोग्रॉफी कराने का निर्देश दिया गया। परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो,इसपर ध्यान देने की जरूरत बताई। केन्द्रों पर पर्याप्त संख्या में टेबल-बैंच की व्यवस्था कराने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है।

एक दिन पहले केन्द्रों पर भटकते रहे परीक्षार्थी| रविवार को परीक्षा केन्द्रों के आस-पास परीक्षार्थी व अभिभावक भटकते नजर आये। देर शाम तक शहर के केन्द्रों पर भीड़ जुटी रही। वहीं रोड पर चलने वाली हर सवारी गाड़ियों में परीक्षार्थियों का आना-जान लगा रहा। केन्द्र के बाहर अभिभावक घूम रहे थे और अंदर में वीक्षक तैयारी कर रहे थे।

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