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आग से बर्बादी:गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, 30 से अधिक झाेपड़ी राख

छपरा5 घंटे पहले
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रिविलगंज नगर पंचायत क्षेत्र अन्तर्गत नयका बड़का बैजु टोला गांव के महा दलित बस्ती में गुरुवार की देर शाम आग लगने से पूरा बस्ती जल कर राख हो गया। स्थानीय लोगों द्वारा काफी मशक्कत के बाद अग्निशामक दस्ते के सहयोग से करीब एक घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि कितना घर जला है और कितना का नुकसान हुआ है। फिलहाल इसकी सही जानकारी नहीं मिल सकी है। जानकारी के अनुसार रिविलगंज प्रखंड कार्यालय के पीछे स्थित महादलित बस्ती के नागेश्वर राम के घर महिलाएं खाना बना रही थी।

अचानक सिलेंडर से गैस का रिसाव होने लगा और आग लग गयी। सिलेंडर में लगी आग को देखते ही लोग घर से बाहर चिल्लाते हुए भागने लगे। तब तक सिलेंडर ब्लास्ट कर गया। उसके बाद आग की लपटें आसपास फैलने लगी। आग की विकराल रूप देखकर लोग जान बचाने के लिए अपने -अपने घरों से निकलकर भागने लगे। आग पुरी तरह बस्ती में फैलने लगा और बस्ती के अन्य घरों में रखे कई सिलेंडर एक के बाद एक फटना शुरू किया तो कोई आग बुझाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। दर्जनों परिवार हुआ बेघर सुचना के बाद मौके पर पहुंची अग्नि शामक दास्ते, पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया गया। लेकिन जब तक आग पर काबू पाया जाता तबतक दर्जनों गरीब-गुरबों के फुसनुमा घर एवं उसमें रखा गया सभी समान जलकर राख हो गया। हालांकि कितना जानमाल का नुकसान हुआ है। इसकी सही जानकारी फिलहाल प्राप्त नहीं हो सकी है। बस्ती में कोलाहल मची है। एक साथ दर्जनों घर परिवार के सैकड़ों लोग खुले आसमान के नीचे आ गए हैं। पीड़ित लोगों में राजू राम, मुन्ना राम, शम्भू राम, नागेश्वर राम, लालजी राम, गड्ड राम, मनबोध माँझी, हीरा राम, सुखदेव राम, गणेश राम,भीम राम, जगलाल मांझी आदि शामिल हैं।

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