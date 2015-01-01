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आयोजित:भारत-चीन के संदर्भ में विश्व पटल पर बढ़ रही है भारत की महत्ता :कुलपति

छपरा5 घंटे पहले
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  • राजेंद्र कॉलेज व नारायण कॉलेज के तत्वावधान में वेबिनार आयोजित

राजेंद्र कॉलेज और नारायण महाविद्यालय गोरियाकोठी के तत्वाधान में गुरुवार को ‘ भारत - चीन संबंध: राजनीतिक और सामरिक विश्लेषण ‘ विषय पर ऑनलाइन संगोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत में रिचा मिश्रा ने सभी अतिथियों का परिचय श्रोताओं को दिया वहीं प्राचार्य डॉ प्रमेंद्र रंजन सिंह ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। जेपीविवि के कुलपति प्रो.फारुक अली ने अपने अभिभाषण में भारत और चीन के संबंधों को स्पष्ट करते हुए विश्वपटल पर भारत की बढ़ रही महत्ता को स्पष्ट किया। प्रति कुलपति ने भी दोनों के संबंधों को वर्तमान संदर्भ में विश्लेषित किया। विषय - प्रवेश प्रो. विभु कुमार ने किया तथा उन्होंने भारत चीन के राजनीतिक और सामरिक संबंधों को स्पष्ट करते हुए वर्तमान में चल रहे तनाव को बताया।

मुख्य वक्ता के तौर पर आमंत्रित प्रोफेसर एस पी एम त्रिपाठी ने वर्तमान सरकार के कार्यों को भारत चीन के संदर्भ में बताया तथा आत्मनिर्भर भारत की नीति को स्पष्ट किया। दूसरे वक्ता प्रोफेसर सरोज कुमार वर्मा ने भारत व चीन संबंधों के इतिहास को बताते हुए भारतीय विदेश नीति को स्पष्ट किया। अन्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर मधुरेंद्र कुमार ने भारत चीन के बीच चल रहे तनाव की दिशा में संतुलित नीति को बताया तथा संबंधों को बेहतर करने का मार्ग सुझाया। इसके उपरांत श्रोताओं द्वारा प्रश्न पूछा गया जिस का संचालन श्री रमेश कुमार ने किया। कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन प्राचार्य डॉ प्रमेंद्र रंजन सिंह के द्वारा किया गया। सभी इस अवसर पर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकगण, कर्मचारीगण और छात्र- छात्राएं उपस्थित रहे।

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