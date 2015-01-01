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सारण शिक्षक निर्वाचन:केदारनाथ पांडेय 569 मत से आगे, बढ़त बरकरार

छपरा3 घंटे पहले
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सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 18 सालों तक एमएलसी रहे केदारनाथ पांडेय की देर रात तक बढ़त बरकरार रही। हालांकि आखिरी वक्त तक उलटफेर की संभावना बरकरार थी। जिससे प्रत्याशियों में बैचेनी बढ़ रही थी। अगर केदारनाथ पांडये जीत हासिल करते है तो रिकार्ड टूट जायेगा। अब तक लगातार तीन टर्म तक एमएलसी रहने का रिकार्ड जयमंगल सिंह का रहा है। केदार नाथ पांडेय 18 साल तक एमएलसी रहने के बाद फिर से जीत की ओर थे। मतगणना के शुरुआती दौर से ही भाकपा के केदारनाथ पांडेय ने अपनी बढ़त बना ली थी।

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