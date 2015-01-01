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सारण शिक्षक निवार्चन:प्रथम वरीयता में केदारनाथ पांडेय 569 मतों से हैं आगे, द्वितीय में उलटफेर की है संभावना

छपरा5 घंटे पहले
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  • लगातार तीन टर्म तक एमएलसी रहने का रिकार्ड जयमंगल सिंह का रहा है

सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से 18 सालों तक एमएलसी रहे केदारनाथ पांडेय की देर रात तक बढ़त बरकरार रही। हालांकि आखिरी वक्त तक उलटफेर की संभावना बरकरार थी। जिससे प्रत्याशियों में बैचेनी बढ़ रही थी। अगर केदारनाथ पांडये जीत हासिल करते है तो रिकार्ड टूट जायेगा। अब तक लगातार तीन टर्म तक एमएलसी रहने का रिकार्ड जयमंगल सिंह का रहा है। केदार नाथ पांडेय 18 साल तक एमएलसी रहने के बाद फिर से जीत की ओर थे। मतगणना के शुरुआती दौर से ही भाकपा के केदारनाथ पांडेय ने अपनी बढ़त बना ली थी। बीजेपी के डा.चंद्रमा सिंह उन्हें कड़ी टक्कर देते दिख रहे थे। सुबह आठ बजे से मतगणना का कार्य शुरू हुआ। एक साथ सात टेबल पर मतगणना का कार्य शुरू हुआ। एक-दो टेबल को छोड़कर सभी पर भाकपा के केदारनाथ पांडेय रहे। मतगणना में दो प्रत्याशी ही शुरु से आमने -सामने रहे।
प्रथम वरीयता में तीसरे राउंड में केदार नाथ और चन्द्रमा सिंह में रहा टक्कर
प्रथम वरीयता की तीसरे राउंड केदारनाथ पांडेय प्रथम राउंड में 988 तो दूसरे रांउड में 1045 और तीसरे रांउड में 511 वोट प्राप्त किये। उन्हें कुल 2544 मत मिले। वहीं टक्कर में रहे चन्द्रमा सिंह को प्रथम राउंड में 856 और दूसरे राउंड में 727 और तीसरे राउंड में 392 मत मिले। कुल 1975 मत मिले। वहीं रणजीत कुमार तीसरे स्थान पर रहे। उनको प्रथम रांउड में 541 और दूसरे में 623 तथा 319 मत मिले।

बीजेपी के डाॅ.चंद्रमा ने केदारनाथ पांडेय को कड़ी टक्कर दी

चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक के निगरानी में काउंटिंग
आयुक्त कार्यालय के प्रथम तल पर सुबह आठ बजे से मतगणना का कार्य चुनाव आयोग की निगरानी में शुरू हुआ। वरीय आईएएस अधिकारी पंकज पाल पर्यवेक्षक के तौर पर मतगणना स्थल पर मौजूद थे।साथ ही कमिश्नर आरएल चोंग्थु भी उनके साथ निगरानी में थे।मतगणना की शुरुआत की जानकारी चुनाव आयोग को दोनों अधिकारियों ने दी। वहीं सहायक चुनाव अधिकारी के तौर पर सारण डीएम सुब्रत कुमार सेन तथा सीवान डीएम अमीत कुमार पांडेय मौजूद थे। समीप में ही सभी उम्मीदवारों को भी बैठाया गया था।सभी उम्मीदवारों को बुलाकर बैलेट पेपर दिखाकर एवं पारदर्शिता पूर्ण तरीके से गिनती की जा रही थी।

राजद उपाध्यक्ष लाल बाबू यादव को मिले 446 वोट
प्रथम वरीयता की चुनाव परिणाम में राजद के उपाध्यक्ष लाल बाबू यादव को प्रथम राउंड में 205 तो दूसरे में 170 और तीसरे में 71 वोट प्राप्त हुए। कुल 446 मत प्राप्त हुए।

आयुक्त कार्यालय के समीप ही समर्थकों की थी भीड़, रिजल्ट जानने की उत्सुकता
मतगणना स्थल आयुक्त कार्यालय के समीप ही मुख्य उम्मीदवारों भाकपा के केदारनाथ पांडेय तथा बीजेपी के डा.चंद्रमा सिंह सहित अन्य उम्मीदवारों के कैंप कार्यालय में समर्थकों की भीड़ जमा थी।शिक्षकों में रिजल्ट जानने की उत्सुकता देखने को मिली। शिक्षिकाएं भी अपने-अपने उम्मीदवारों के समर्थन में बैठी थी।

पिछले चुनाव की तुलना में छह फीसद ज्यादा वोटिंग हुई थी
इस बार पिछले शिक्षक चुनाव की तुलना में ज्यादा प्रतिशत वोटिंग हुई है। करीब छह फीसद ज्यादा वोटिंग हुई है। पिछले बार 79 फीसद ही वोट पड़े थे। इस बार करीब 86 प्रतिशत मतदान हुए है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब एक हजार मतदाता कम थे।
मोबाइल फोन ले जाना प्रतिबंध
मतगणना की संपूर्ण वीडियोग्राफी जिला प्रशासन के स्तर पर कराई गई। प्रवेश द्वार पर सघन रूप से जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा था। मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध था। जगह-जगह मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की तैनाती की गई है। 22 अक्टूबर को 103 मतदान केंद्रों पर 8700 शिक्षकों ने मतदान में भाग लिया था।

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