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जख्मीं:बच्चों के विवाद में चाकू मार अधेड़ को किया जख्मीं

छपरा2 दिन पहले
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सिल्हौड़ी पूर्व टोला में बच्चों को लेकर हुए एक विवाद में 50 वर्षीय एक व्यक्ति को चाकू मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया । घटना बुधवार की देर संध्या की बतायी गयी है । जख्मी को स्थानीय रेफरल अस्पताल में पहुंचाया गया जहां उसकी स्थिति को गंभीर देखते हुए छपरा रेफर कर दिया गया है । जख्मी सिल्हौड़ी पूरब टोला निवासी कुना राय का 50 वर्षीय पुत्र चंदेश्वर राय बताया गया है । परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार चंदेश्वर राय का अपनी पोता को कुर्सी पर बैठाने को लेकर अन्य से विवाद हुआ था। इसको लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने चंदेश्वर राय को घेरकर चाकू से हमला कर दिया‌। इसमें जनेश्वर राय घायल हो गए।

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