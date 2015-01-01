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कांटे की टक्कर:लोजपा ने एकमा और बनियापुर में एनडीए उम्मीदवारों के पसीने छुड़ाए, दोनों ही क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर रहा

छपरा2 दिन पहले
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  • बनियापुर में लोजपा उम्मीदवार ही शुरू में बढ़त थी, बाद में महागठबंधन उम्मीदवार से पीछे हो गए

लोजपा ने दो विधानसभा क्षेत्रों में जदयू तथा वीआईपी के उम्मीदवारों के पसीने छुड़ा रखे थे।मतगणना के प्रारंभ से ही लोजपा उम्मीदवार कांटे की टक्कर दिए हुए थे। बनियापुर के लोजपा उम्मीदवार तारकेश्वर सिंह ही प्रारंभ में बढ़त बनाए थे। हालांकि बाद में श्री सिंह महागठबंधन के उम्मीदवार केदारनाथ सिंह से पीछे हो गए। लगातार मिल रहे रुझान में लोजपा निकटतम लड़ाई में ही थे। आखिरी में तीसरे स्थान पर रहे। वीआईपी के वीरेंद्र ओझा तीसरे नंबर पर ही थे लेकिन बाद में दूसरे स्थान पर आ गये। उनके मत दोनों उम्मीदवारों के मुकाबले काफी कम आ रहे थे। वहीं एकमा में लोजपा के कामेश्वर कुमार सिंह मुन्ना भी कांटे की टक्कर दिए हुए थे। नौवें राउंड तक लोजपा उम्मीदवार जदयू तथा महागठबंधन के उम्मीदवारों से महज तीन-चार सौ वोटों से ही पीछे रह रहे थे। परसा तथा मांझी में लोजपा लडाई को त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय बनाने में असफल रहे।

मांझी और बनियापुर में एनडीए प्रत्याशी दूसरे स्थान के लिए करते रहे संघर्ष
छपरा जिले के दो विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए प्रत्याशी दूसरे स्थान के लिए संघर्ष करते नजर आए।दोनों उम्मीदवार प्रारंभ से तीसरे स्थान पर पिछड़ते चले जा रहे थे।बनियापुर से एनडीए के वीआईपी के उम्मीदवार वीरेंद्र ओझा लगातार प्रथम राउंड से ही पिछड़ रहे थे।उन्हें मिले वोट महागठबंधन तथा लोजपा के उम्मीदवार से काफी कम आ रहे थे।वहां लोजपा के तारकेश्वर सिंह लगातार राजद के केदारनाथ सिंह के ठीक पीछे थे।वहीं मांझी से एनडीए से जदयू की माधवी सिंह लगातार चौथे नंबर पर जा रही थी।प्रथम राउंड में सीपीएम के सत्येंद्र यादव से आरएलएसपी के ओमप्रकाश कुशवाहा लड़ाई में थे।छठे राउंड के बाद सीपीएम उम्मीदवार की लड़ाई निर्दलीय राणा प्रताप सिंह डब्ल्यू सिंह से पांच हजार वोटों से आगे थे। वहीं जदयू की माधवी तीसरे नंबर पर थी।

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