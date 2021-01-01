पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ठंढ बढ़ी:न्यूनतम पारा पांच डिग्री बरकरार, 10 किमी की रफ्तार से बही हवा

छपराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

जिले में ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। रविवार को भी न्यूनतम तापमान पांच डिग्री बरकरार रहा। जबकि अधिकतम तापमान भी 18 डिग्री पर ही रहा। इस वजह से सुबह 10 बजे तक लोग ठंड व कोहरे की वजह से घर से बाहर निकलने में परहेज करते रहे। शनिवार को भी तापमान रविवार की तरह ही था। इस वजह से शनिवार से लोगों की दिनचार्य पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। ठंड की वजह से रविवार को लोग घरों में ही दुबके रहे। इससे शहर में चहल पह कम रही। कम लोगों के घर से बाहर निकलने की वजह से जाम की भी समस्या नहीं रही। सुबह 10 बजे तक शहर से लेकर गांवों तक कोहरा पूरी तरह से छाया रहा। इस वजह से सड़क पर विजिबिलिटी काफी कम रही।

आवश्यक होने पर लोग गाड़ी की लाइट जलाकर कम स्पीड में यात्रा करते नजर आए। लोग गांवों में सुबह में अलाव का इंतजाम कर ठंड से निजात पाने का प्रयास करते रहे। दोपहर में धूप निकली। इसके बाद ठंड से लोगों को कुछ देर के लिए राहत मिली। उस समय लोग घरों से बाहर निकल कर आवश्यक कार्यो का निबटारा किया। फिर शाम में धूप खत्म होते ही ठंड का असर तेज हो गया और शाम होने के बाद लोग घरों में दुबक गए। रविवार को हवा की रफ्तार भी कम रही। फिर भी 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। ठंड में हवा का यह रफ्तार भी कंपकंपी बढ़ाने के लिए काफी है। शनिवार की अपेक्षा रविवार को चार किमी प्रति घंटे की रफ्तार कम थी। सोमवार व मंगलवार को भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकी गिरफ्तार, DDC चुनाव जीतकर आए मेंबर्स पर हमले की फिराक में थे - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आप काम के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी दिलचस्पी लेंगे। हंसी मजाक और मनोरंजन में खुशनुमा समय व्यतीत होगा। अपने कार्यों को सोच-समझकर व शांतिपूर्ण तरीके से निपटाए, अवश्य ही सफलता हासिल होगी। ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser