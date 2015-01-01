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परेशानी:बंदरों ने 12 लोगों को जख्मी किया ,15 दिनों में 40 से अधिक लोग घायल

छपरा3 घंटे पहले
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अमनौर प्रखंड के मकेर सारण बाघाकोल में विगत कई दिनों से पागल बंदर द्वारा आतंक मचा दिया गया है। बंदरों की झूंड अचानक ग्रामीणों पर हमला बाले दे रहा। हमला में करीब दर्जन भर लोग जख्मी हो गये है। पिछले 15 दिनों में करीब 40 लोगों को बंदरों ने जख्मी किया है। ज्यादातर बुजुर्ग लोग जख्मी हुए है। जख्मी में रविंद्र कुमार सिंह ,पप्पू सिंह ,मधुरा सिंह, अभय सिंह, गीता सिंह, रचिता देवी एवं कई महिला शामिल है। ग्रामीण का कहना है कि अभी तक किसी भी प्रशासन के तरफ से कोई पहल नहीं किया गया हैं। वन विभाग को भी सूचना दिया गया है लेकिन बंदरों को नहीं पकड़ा गया है। मकेर के समाजसेवी बिंदु राय ने जख्मी लोगों को देखने के लिए पहुंची। पहुंचकर पीड़ित व्यक्ति से मिली।

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