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जाम:आरा-छपरा पुल पर 18 घंटों से महाजाम, 400 से अधिक ट्रकों की कतार

छपरा3 घंटे पहले
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छपरा-आरा को जोड़ने वाली एक मात्र पुल पपर पिछले 18 घंटों से महाजाम है। दोनों लेन में करीब 400 से अधिक ट्रकों की कतार लग गई है। लिहाजा बाइक से भी निकल पाना मुश्किल है। बिहार विधानसभा चुनाव का मतदान खत्म होते ही आरा-छपरा पुल से लेकर छपरा पटना मुख्य मार्ग पर पिछले दो दिनों के अन्दर, एक बार फिर से मानो रातों रात ट्रकों की बाढ़ -सी आ गई है। लिहाजा आरा- छपरा पुल समेत सेतू के दोनों तरफ एप्रोच पथ बालू लदी ट्रकों के कारण भयंकर जाम से घिरा रहा। जिसके दौरान सेतू पर भयंकर चक्का जाम की स्थिति रही आलम ऐसा कि साइकिल व बाइक सवार यात्री भी परेशान दिखे।
कहीं-कहीं तीन लेनों में जाम
इस दौरान बायपास ब्लौक रोड भिखारी चौक से लेकर डोरीगंज आरा छपरा पुल के बीच ट्रकें कहीं दो- दो तो कही तीन - तीन लेनो में ठसाठस खड़ी रही। जिसके दौरान सैकड़ों यात्री वाहन साइकिल व मोटरसाइकिल सवार बीच बीच में जगह-जगह जाम मे फंसे नजर आए । वहीं देर शाम समाचार प्रेषण तक जाम की स्थिति यथावत बनी रही।

कई बार सड़क हादसा भी हुए
स्थानीय सूत्रों की माने तो सप्ताह भर के अन्दर घेघटा मेला व रौजा पोखरा के बीच ओवरलोडेड तीन वाहन सड़क किनारे पलट गए। इस दौरान चालक व खलासी तो बाल-बाल बचे। वहीं लगातार जाम के दौरान इन तीन दुर्घटनाओं में राम भरोसे एक बड़ा हादसा भी टला। बावजूद हालात की गंभीरता से बेखबर जिला प्रशासन व विभागीय पदाधिकारियों को इसकी कोई परवाह नहीं।

महाजाम में और भी वाहनें फंसी
गुरूवार की अहले सुबह से ही छपरा-पटना मुख्य मार्ग जाम से घिरा नजर आया। जो धीरे-धीरे भीषण महाजाम का रूप अख्तियार कर लिया। जिसके दौरान डोरीगंज आरा-छपरा पुल से लेकर भिखारी चौक के बीच लोग भयंकर महाजाम से कराहते दिखे। आलम ऐसा कि डोरीगंज से लालबाजार के बीच घंटों चक्का जाम की स्थिति उत्पन्न रही।

पुल पर जाम की वजह से डोरीगंज तक जाम
इस दौरान भिखारी चौक से डोरीगंज के बीच भी लोग भयंकर जाम स खास परेशान दिखे। वहीं शहर के भिखारी चौक से उतर ब्लौक रोड बाइपास रोड की स्थिति बेहद खतरनाक दिखी। डबल दो- दो लेनो में ठसाठस वाहन एक दूसरे के पीछे कतारों में घंटों खड़े नजर आए। इस बीच नेवाजी टोला चौक से बाजार समिति साढ़ा चौक तक भी लगभग यही स्थिति बनी रही। जिसे लेकर जाम से परेशान लोग भी कई तरह के सवाल करते हुए नजर आए। वहीं इस जाम के भिखारी चौक से विष्णुपुराण बाजार के बीच निर्माणाधीन सड़क पर उड़ रहे धूल के कारण भी लोग बेहद परेशान दिखे।

स्थानीय लोगों के मुताबिक निर्माण एजेंसी के द्वारा दो सप्ताह पूर्व सड़क पर केवल गिट्टी और मिट्टी गिराकर छोड़ दिया गया है। जिसपर बालू लदी वाहनों के अनियंत्रित लगातार परिवहन के कारण मुख्य मार्ग की हालत मे कोई सुधार नहीं हो रहा। सड़कों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है।विष्णुपुरा बाजार से घेघटा तक जानलेवा खाई
विष्णुपुरा बाजार से घेघटा जिन्न बाबा स्थल रौजा पोखरा तथा बलौक रोड बाइपास होते हुए नेवाजी टोला चौक के बीच जगह-जगह गहरी खाई में तब्दील सड़कें जानलेवा बन चूकी है जो आए दिन इस रूट पर जाम के दौरान तहां- तहां वाहनों के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ आम राहगीरों को भी सड़क हादसों का दावत दे रहे है। जिन्न बाबा स्थल घेघटा रौजा पोखरा तथा ब्लौक रोड बाइपास में मौजूद दर्जनों खतरनाक गड्ढों के कारण न केवल वाहनों का परिवहन असुरक्षित है बल्कि आम लोगों के लिए सड़क से पैदल गुजरना भी खतरे से खाली नहीं है।

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