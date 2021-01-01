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सरकारी बस ने बुलेट सवार पति-पत्नी को रौंदा:छपरा-पटना NH 19 पर हादसा, पत्नी का शव बस के पहिये में फंसा; पति और बच्चा घायल

छपरा20 मिनट पहले
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घटनास्थल पर लोगों की भीड़। - Dainik Bhaskar
घटनास्थल पर लोगों की भीड़।
  • बस बुडको के नाम से रजिस्टर्ड है और छपरा डिपो में चलती है
  • घायलों की पहचान की जा रही है, घटनास्थल पहुंची है पुलिस

छपरा-पटना मुख्य मार्ग NH 19 पर एक तेज रफ्तार सरकारी बस ने बुलेट सवार पति-पत्नी को रौंद डाला। हादसा इतना भीषण था कि मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई और शव बस के पहिये में जा फंसी। वहीं, पति और बच्चे को घायल अवस्था में स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव को देखकर घटनास्थल पर लोगों की भीड़ लग गई है।

इसी बस में फंसा है शव।
इसी बस में फंसा है शव।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस वहां पहुंची है। बस बुडको के नाम से रजिस्टर्ड है और छपरा डिपो में चलती है। घटना दिघवारा थाना क्षेत्र के बस्ती जलाल के पास हुई, जहां सामने से आ रही ईडेन बस ने जोरदार टक्कर मार दी। बुलेट पर पति-पत्नी के साथ बच्चा भी था।

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