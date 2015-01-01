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स्पेशल ट्रेन:छपरा से दरभंगा और मऊ के बीच चलेंगी पूजा स्पेशल ट्रेन

छपराएक घंटा पहले
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रेलवे प्रशासन छपरा जंक्शन से मऊ तथा दरभंगा के लिए ट्रेनों का परिचालन रविवार को किया जायेगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने पूजा पर्व पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुये पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने की घोषणा की है। इन ट्रेनों को एकल ट्रिप में चलाया जायेगा। इसकी जानकारी रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि इन ट्रेनों में सभी कोच आरक्षित श्रेणी के हैं तथा इसमें यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड-19 के मानकों का पालन करना होगा। अगर गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर यात्रा नहीं करने दिया जाएगा।

इस ट्रेन में सभी कोच हैं आरक्षित

पूजा स्पेशल ट्रेन में 20 कोच लगाए जाएंगे
05174 मऊ-दरभंगा पूजा स्पेशल 8 नवम्बर को छपरा जंक्शन के रास्ते (एकल ट्रिप के लिये) मऊ से 15.30 बजे प्रस्थान कर बलिया से 17.10 बजे, छपरा से 18.40 बजे, सोनपुर से 20.05 बजे, हाजीपुर से 20.25 बजे, मुजफ्फरपुर से 22.10 बजे तथा समस्तीपुर से 23.40 बजे छूटकर दूसरे दिन दरभंगा 01.00 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी में एसएलआरडी के 03, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 11, शयनयान के 05 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 01 कोच सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे।

छपरा- सहरसा के बीच 6 नवम्बर को चलेंगी ट्रेन
05176 छपरा-सहरसा पूजा स्पेशल ट्रेन 8 नवम्बर को (एकल ट्रिप के लिए ) छपरा से 13.45 बजे प्रस्थान कर सोनपुर से 15.05 बजे, हाजीपुर से 15.25 बजे, शाहपुर पटोरी से 16.22 बजे, बरौनी से 17.30 बजे, बेगूसराय से 17.58 बजे तथा खगड़िया से 19.30 बजे छूटकर सहरसा 23.30 बजे पहुंचेगी। इस गाड़ी में एसएलआरडी. के 03, सामान्य द्वितीय श्रेणी के 05, शयनयान के 11 एवं वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के 01 कोच सहित कुल 20 कोच लगाये जायेंगे।

रेलवे ने छह ट्रेनों का परिचालन किया निरस्त

पूर्वोत्तर रेलवे के छपरा जंक्शन के रास्ते चलने वाली ट्रेनों छह ट्रेनों का परिचालन शनिवार तथा रविवार को निरस्त कर दिया गया। ट्रेनों का परिचालन पंजाब में चल रहे किसान आन्दोलन के कारण निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा दो ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। ट्रेनों का निरस्तीकरण के अलावा शार्ट टर्मीनेशन, शार्ट ओरिजिनेशन भी किया गया हैं। इस आशय की जानकारी रेलवे जनसंपर्क अधिकारी अशोक कुमार ने दी।

निरस्तीकरण

  • अमृतसर से 07 नवम्बर को चलने वाली 04624 अमृतसर-सहरसा निरस्त रहेगी।
  • सहरसा से 08 नवम्बर को चलने वाली 04623 सहरसा-अमृतसर निरस्त रहेगी।
  • भागलपुर से 07 नवम्बर को चलने वाली 05251 दरभंगा-जलन्धर सिटी निरस्त रहेगी।
  • जलन्धर सिटी से 08 नवम्बर को चलने वाली 05252 जलंधर सिटी-दरभंगा निरस्त रहेगी।
  • अमृतसर से चलने वाली 04652 अमृतसर-जयनगर और भागलपुर से चलने वाली 05097 भागलपुर-जम्मूतवी सात नवम्बर को निरस्त रही।
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