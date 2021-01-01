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नामांकन:रत्नाकर पैक्स अध्यक्ष पद पर तीन नामांकन

छपराएक घंटा पहले
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प्रखंड के सरेया रत्नाकर प्राथमिक कृषि साखसहयोग समिति (पैक्स) के चुनाव के लिए नामांकन का दौर समाप्त हो गया है। अध्यक्ष पद पर कुल 03 एवं कार्यकारणी सदस्य पद पर 09 प्रत्याशियों का नामांकन हुआ है। इस आशय की जानकारी सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह प्रखंड कृषि पदाधिकारी शिवशंकर प्रसाद ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष पद पर नंदनपुर निवासी अमरेंद्र कुमार सिंह ,गवन्द्री निवासी सुरेंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी पूर्व मुखिया रीता देवी एवं राजन कुमार सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है।

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