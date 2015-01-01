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आदेश:सदर अस्पताल के 30 कर्मचारियों के वेतन भुगतान पर रोक, डीएम के निरीक्षण में ये अनुपस्थित मिले

छपरा4 घंटे पहले
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  • 10 चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को लिखने का आदेश

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन सदर अस्पताल में पदस्थापित 22 चिकित्सकों समेत 30 चिकित्सा कर्मियों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी है तथा 10 चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को लिखे जाने का आदेश दिया है। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए गए चिकित्सा कर्मियों के खिलाफ डीएम ने सख्त कदम उठाया है।

इसमें तीन वैसे चिकित्सक हैं, जो अनधिकृत रूप से अनुपस्थित थे, सात चिकित्सक लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित पाए गए हैं।डीएम ने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में पदस्थापित 57 में से 22 चिकित्सकों और पांच चिकित्सा कर्मियों को अनुपस्थित पाया।

जिसमें डॉ राणा तुफैल, डा नितेश, डॉक्टर किशोर कुणाल 12 दिसंबर से लगातार अनुपस्थित पाए गये। वही लंबे समय से डॉक्टर आदित्य विक्रम, डॉक्टर सुब्रत कुमार, डॉ विद्या भारती, डा अमरेश कुमार, डॉक्टर अखिलेश कुमार, डॉ मिथिलेश कुमार, डॉ पुनीत कुमार सिंह अनुपस्थित पाए गए। इसके अलावा योगदान करने के बाद से ही डॉक्टर विकास कुमार, डॉक्टर सोनू कुमार सिंह, डा कुमार स्वप्निल, डॉ अनामिका, डॉक्टर शिवा, डॉ अरविंद कुमार, डॉ नुसरत जहां, डॉ दीपक कुमार, डॉ निशांत सौरव, डा रवि शेखर, डॉक्टर प्रवीण किशोर, डॉक्टर चंद्रा अध्ययन अवकाश पर चले गए हैं। इसके अलावा फिजियोथैरेपिस्ट अलका रानी, वार्ड अटेंडेंट संतोष कुमार सिंह, जीएनएम प्रेमलता कुमारी, ओटी असिस्टेंट परमानंद चौधरी, जीएनएम मीना कुमारी को अनुपस्थित पाया गया।

डीएम ने अनुपस्थित पाए गए सभी चिकित्सा कर्मियों के वेतन भुगतान पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और 24 घंटे के अंदर स्पष्टीकरण पूछने तथा मंतव्य के साथ कार्रवाई के लिए रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले में अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित तथा लंबे समय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित चिकित्सकों के खिलाफ सरकार को लिखे जाने का प्रस्ताव मांगा है।

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