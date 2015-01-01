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अभियान:डाकघर में नया खाता खोलने में बिहार सर्किल में सारण प्रमंडल अव्वल आया

छपरा6 घंटे पहले
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  • मढ़ौरा सब डिवीजन ने पहला और एकमा ने दूसरा स्थान किया हासिल

बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार सिंह के निर्देश पर बिहार के हर डाकघर में मेगा ड्राइव चला कर खाता खोलने का अभियान चलाया जा रहा है। अबतक आये रिपोर्ट में सारण प्रमंडल पूरे बिहार में अव्वल है। वरीय डाक अधीक्षक सुबोध प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में सारण प्रमंडल कामयाबी हासिल कर रहा है।

सारण प्रमंडल के अंतर्गत मरहौरा सब डिवीजन के सहायक डाक अधीक्षक आमोद कुमार के नेतृत्व में मरहौरा सब डिवीज़न ने पहला स्थान हासिल किया। उन्होंने इसका श्रेय सारण के वरीय डाक अधीक्षक सुबोध प्रताप सिंह एवं मरहौरा अनुमंडल के सभी डाक कर्मियों और ग्रामीण डाक सेवकों को दिया है।

सहायक डाक अधीक्षक आमोद कुमार ने कहा कि वरीय डाक अधीक्षक के निर्देशन में मरहौरा सब डिवीज़न ने यह इतिहास रचने का काम किया है। डाक विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट में मरहौरा सब डिवीज़न ने 22093 खाता खोलकर बिहार सर्किल में अव्वल स्थान पर रहा है। वही दूसरे स्थान पर एकमा सब डिवीज़न रहा, जिसने 20376 खाता खोला। तीसरे स्थान पर गोपालगंज रहा। इस ड्राइव में मुख्य रूप से आशुतोष कुमार, लालदेव राम, सुबोध कुमार आदि थे।

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