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रसोईगैस सिलेंडर का पाइप लीक:खाना बनाने में आग से झुलसी महिला की मौत

छपरा4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के बंगरा खुर्द गांव में गुरुवार की दोपहर खाना बनाने के दौरान आग लगने से झुलसी महिला की मौत हो गई। मृतका रामजी बीन की पत्नी फूलमति देवी 40 वर्ष थी। घटना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय थाना के पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल छपरा भेज दिया। घटना के संबंध में जानकारी के अनुसार फुलमती देवी गुरुवार को घर में खाना बना रही थी। की अचानक गैस रेगुलेटर का पाइप लीक हो गया। महिला की सिल्क की साड़ी में आग पकड़ लिया।

जबतक महिला संभल पाती तब तक आग ने उसे अपने आगोश में ले लिया। महिला के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर परिजन मदद के लिए दौड़कर पहुंचे तब तक महिला काफी झुलस चुकी थी। आनन-फानन में लोग इलाज के लिए ले जाने का प्रयास किया तब तक उसकी मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजन दहाड़ मारकर रोने चिल्लाने लगे। जिससे आसपास का माहौल गमगीन हो गया। समाचार लिखे जाने तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही थी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

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