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चयन:ग्रामसभा में सेविका और सहायिका का हुआ चयन

छपराएक घंटा पहले
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प्रखंड के डुमरी पंचायत के वार्ड सख्या 03 में ग्राम सभा आयोजित कर आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 133 के लिए सेविका एवं सहायिका का चयन किया गया। बीडीओ राकेश कुमार की अध्यक्षता में ग्रामसभा आयोजित कर रिक्त पद पर सेविका एवं सहायिका का चयन किया गया।सेविका पद पर उसरी चांदपूरा निवासी दीपक कुमार की पत्नी मधु कुमारी को तथा सहायिका पद पर राकेश कुमार महतो की पत्नी ममता कुमारी का चयन किया गया। चयनित सेविका एवं सहायिका को पर्यवेक्षिका लवली कुमारी ने नियोजन पत्र दिया।ज्ञातव्य हो कि सेविका पद के लिये 05 आवेदन प्राप्त हुआ था। सहायिका पद पर मात्र एक आवेदन आये थे।

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