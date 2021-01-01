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लापरवाही:सीएस के निरीक्षण में सीएचसी में छह डॉक्टर मिले गायब

छपराएक घंटा पहले
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स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ व कार्यशील बनाने के उद्देश्य से सिविल सर्जन डॉ. माधवेश्वर झा ने बुधवार को एकमा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिना सूचना के ड्यूटी से गायब छह चिकित्सकों की हाजिरी काट कर। कड़ी नाराजगी जताई। सीएस श्री झा ने सीएचसी के विभिन्न विभागों का भी मुआयना कर डॉक्टरों व स्वास्थ्य कर्मियों से ईमानदारी व निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करने का निर्देश दिया। डॉ. झा ने कोविड-19 के टीकाकरण से संबंधित अद्यतन जानकारी भी ली। कहा कि टीकाकरण को गंभीर रहें।

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