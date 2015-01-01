पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मारपीट:चोरी का विरोध करने पर किशोर से मारपीट

छपराएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

गौरा ओपी क्षेत्र के अगहरा नवनिर्मित पावर सब स्टेशन में एक किशोर को मारपीट कर जख्मी कर दिया। किशोर के पिता पावर सबस्टेशन के गार्ड अगहरा निवासी ओसियर राय ने प्राथमिकी दर्ज करायी है। प्राथमिकी में उसी गांव के साहिब राय, पप्पू राय, मनीष कुमार, विक्की कुमार को आरोपित किया है। वह पुत्र को पावर सब स्टेशन पर रखकर बाजार गया था। तभी आरोपी मोटर खोल कर ले जा रहे थे। इसका विरोध जब अभिषेक ने किया तो आरोपियों ने मारपीट कर जख्मी कर दिया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें